Coronavirus, nel Vibonese altri due morti: il bollettino regionale

Contagi in leggero aumento rispetto a ieri. In tutta la Calabria si registrano 213 nuovi casi positivi e quattro decessi

Sono 213 i nuovi casi positivi al coronavirus accertati in Calabria nelle ultime 24 ore. Quattro i decessi, di cui due si registrano nel Vibonese. I contagi in provincia sono in leggero aumento: il bollettino odierno diramato dalla Regione ne riporta 20, sebbene il Pugliese Ciaccio di Catanzaro ne abbia comunicati 23.

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 585.008 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 621.131 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al coronavirus sono 41.398, quelle negative 543.610.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Cosenza: 53 in reparto Azienda ospedaliera di Cosenza; 16 in reparto al presidio di Rossano;15 al presidio ospedaliero di Acri; 17 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all’ospedale da Campo; 13 in terapia intensiva, 3.082 in isolamento domiciliare; 302 deceduti.

– Catanzaro: 25 in reparto all’Azienda ospedaliera di Catanzaro; 6 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 4 in reparto all’Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini; 8 in terapia intensiva; 1.837 in isolamento domiciliare; 104 deceduti.

– Crotone: 22 in reparto; 463 in isolamento domiciliare; 45 deceduti.

– Vibo Valentia: 15 ricoverati, 519 in isolamento domiciliare; 64 deceduti.

– Reggio Calabria: 74 in reparto all’Azienda ospedaliera di Reggio Calabria; 11 in reparto al presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 7 in terapia intensiva; 1.399 in isolamento domiciliare; 221 deceduti.

– Altra Regione o Stato estero: 50 in isolamento domiciliare.

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 121, Catanzaro 7, Crotone 1, Vibo Valentia 20, Reggio Calabria 64. Altra Regione o Stato estero 0.