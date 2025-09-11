Social
giovedì 11 settembre 2025
giovedì11 settembre2025
Pubbli-redazionale

Operatori sanitari: l’importanza delle piattaforme digitali nella formazione e nell’aggiornamento

Tra gli strumenti tecnologici più affidabili c'è il portale JNJ Medical Cloud dedicato a medici, farmacisti e infermieri che mette a disposizione risorse e contenuti relativi all’ambito medico-scientifico
Redazione
Operatori sanitari: l'importanza delle piattaforme digitali nella formazione e nell'aggiornamento
Pubbli-redazionale

Ferragosto 2025 tra spettacolo, mare e divertimento: benvenuti in "The Greatest Showman”

Al Riva Restaurant di Falerna la tradizione dell’estate italiana incontra l’incanto dello spettacolo con un programma pensato per coinvolgere tutti i sensi e trasformare ogni momento in un ricordo memorabile
Redazione
Ferragosto 2025 tra spettacolo, mare e divertimento: benvenuti in "The Greatest Showman"
Pubbli-redazionale

Fermenti lattici: un aiuto concreto per il microbiota intestinale

La loro azione rende gli alimenti più digeribili, svolgendo un ruolo protettivo per il nostro corpo
Redazione
Fermenti lattici: un aiuto concreto per il microbiota intestinale
Notizie

Dasà in festa per i 100 anni di Maria Maneli: mega torta con il sindaco Scaturchio e l'abbraccio della comunità

Il primo cittadino ha voluto omaggiare il secolo di vita della donna: «Esperienza e saggezza che arricchisce tutti coloro che la conoscono»
Vincenzo Primerano
Dasà in festa per i 100 anni di Maria Maneli: mega torta con il sindaco Scaturchio e l'abbraccio della comunità

Economia e Lavoro

Lavoro irregolare, storie di sfruttamento e precarietà

5 settembre 2025
Ore 18:44
Cultura

Vibo: il sistema bibliotecario a un anno dalla chiusura

9 settembre 2025
Ore 18:28
Cronaca

Incidente al Parco di Vibo, il piccolo non ce l'ha fatta

10 settembre 2025
Ore 13:32
Società

Vibo Marina e il legame con Giorgio Armani

6 settembre 2025
Ore 17:08
Cronaca

Società

Economia e Lavoro

Cultura

Cronaca

Società

Economia e Lavoro

Cultura

Pubbli-redazionale

Tecnologia, salute e business: a Vibo successo per il Biohacking Road Show

La risposta del pubblico è stata straordinaria. L’evento è stato dedicato a chi desidera sentirsi in forma, vivere una vita più sana e arricchirsi
Tecnologia, salute e business: a Vibo successo per il Biohacking Road Show
Notizie

Soriano, consegnata dal Comune la nuova caserma dei carabinieri: «Presidio di sicurezza e legalità per le Preserre»

Il sindaco De Nardo: «Orgogliosi di dare massimo supporto all’Arma». Alla cerimonia della firma del contratto anche i comandanti Giovanni Misceo e Luca Toti
Soriano, consegnata dal Comune la nuova caserma dei carabinieri: «Presidio di sicurezza e legalità per le Preserre»
Pubbli-redazionale

La Concessionaria Carlomagno porta il mito Harley-Davidson in Calabria

Lo scorso 12 ottobre l'inaugurazione del nuovo showroom a Rende che ha visto la partecipazione di più di mille persone con oltre 300 moto provenienti da tutta Italia
La Concessionaria Carlomagno porta il mito Harley-Davidson in Calabria
Pubbli-redazionale

Estate olimpionica per Birra Cala: 8 ori, 8 argenti e 3 bronzi

Il birrificio di Scalea svetta per qualità al “World Beer Awards” in Inghilterra e al “Merano Wine Festival” in Italia. Il patron Antonio De Caprio: «I premi sono la conferma della qualità del nostro lavoro»
Estate olimpionica per Birra Cala: 8 ori, 8 argenti e 3 bronzi
Pubbli-redazionale

Rinoplastica mini-invasiva: a Cosenza nuove frontiere della chirurgia estetica

Il dottore Domenico Valente, chirurgo maxillo-facciale, spiega come queste innovazioni abbiano trasformato l'operazione in un intervento confortevole e sicuro
Rinoplastica mini-invasiva: a Cosenza nuove frontiere della chirurgia estetica
Pubbli-redazionale

Per gli ospiti del Riva di Falerna un'esperienza a 360 gradi tra relax, divertimento e gusto

Diverse le attività che coinvolgono l'utente dalla mattina fino a tarda sera. Ecco il programma settimanale
Per gli ospiti del Riva di Falerna un'esperienza a 360 gradi tra relax, divertimento e gusto
Pubbli-redazionale

Ecco la campagna per la sicurezza stradale targata Fabriella Group

Trasmettere un messaggio di interesse sociale attraverso una comunicazione commerciale. Fabriella Group ha scelto una forma di comunicazione innovativa per la sua ultima campagna outdoor, in tutta la Calabria dal 15 giugno: “Guida piano, bevi Fabrizia”
Ecco la campagna per la sicurezza stradale targata Fabriella Group
Pubbli-redazionale

Party al porto, il tour estivo di Amaro silano fa tappa a Vibo Marina

L’iniziativa creata in collaborazione con Marina Azzurra per offrire un momento di aggregazione davanti un buon drink, godendosi il tramonto visto dal molo
Party al porto, il tour estivo di Amaro silano fa tappa a Vibo Marina
Notizie

Soriano, i Padri Domenicani: «Noi estranei alle logiche della politica»

La denuncia pubblica: «Qualcuno incita all’odio verso di noi che invece lavoriamo solo per il bene della comunità»
Soriano, i Padri Domenicani: «Noi estranei alle logiche della politica»
Pubbli-redazionale

Pubbli-redazionale | Apre a Vibo un nuovo centro di bellezza - Video

Felice e soddisfatta la proprietaria che dopo anni raggiunge quello che è solo l’inizio di un “percorso di benessere”
Pubbli-redazionale | Apre a Vibo un nuovo centro di bellezza - Video
Notizie

A Tropea una serata-evento sulla "blu economy"

UN’OCCASIONE di confronto e dibattito sulle tematiche di sviluppo nell’ambito della cosiddetta “blu economy” (economia del mare) e, più in generale, del territorio costiero.
A Tropea una serata-evento sulla \"blu economy\"
Notizie

Pizzo. Riqualificazione rione Carmine, venerdì il sopralluogo

PIZZO - Venerdì 25 settembre, alle ore 11, il sindaco di Pizzo Gianluca Callipo, l’assessore ai Lavori pubblici Maria Pascale e il consigliere delegato al centro storico Raffaele Pulitano, effettueranno un sopralluogo nel rione Carmine.
Pizzo. Riqualificazione rione Carmine, venerdì il sopralluogo
