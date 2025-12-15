Una settimana fa la nostra testata ha documentato i disagi e il relativo malcontento espressi dagli utenti di Poste italiane residenti sul territorio comunale di Mileto. Tra i problemi più evidenti, il fatto che all’attuale assenza di un Postamat, presso l’ufficio della città capoluogo, si sia sommata l’impossibilità di utilizzare lo sportello della sede di Paravati, perché fuori servizio. Dopo la nostra segnalazione, al riguardo nei giorni scorsi è giunta la lettera inoltrata a Poste italiane e ai direttori degli uffici di Mileto e della relativa frazione, da parte del sindaco Salvatore Fortunato Giordano. «In riscontro alla vostra comunicazione di riapertura dell’Ufficio postale di Mileto, in seguito ai lavori del Pnrr nel progetto Polis - sottolinea nella missiva il primo cittadino - di recente ho avuto modo di visitare da utente la vostra filiale. L’ambiente creato certamente è più moderno e accogliente e i lavori eseguiti servono per restituire alla popolazione un ambito lavorativo migliore e più sicuro. Per ciò vi ringrazio».

«Purtroppo però - aggiunge - in questa mia prima visita, e comunque anche attraverso varie segnalazioni di cittadini di Mileto e Paravati, oltre che delle frazioni San Giovanni, Comparni e Calabrò, ho rilevato tante lamentele circa alcune situazioni che vi chiedo di voler attenzionare con urgenza qualora non l’aveste già fatto. In entrambe le sedi non funziona l’Atm; non è funzionante il sistema numero code; in questi giorni di vigilia delle festività, ci si lamenta delle lunghe file per risolvere i problemi quotidiani e particolarmente a Paravati la gente lamenta che vi sia un solo addetto agli sportelli. Ebbene tutte queste situazioni, ribadisco, soprattutto nel periodo natalizio, stanno creando difficoltà che vengono denunciate sia al sottoscritto e già oggetto di qualche articolo di giornali on line (vedi il Vibonese)». Il sindaco Giordano, «sempre nello spirito di collaborazione che ci vede protagonisti», chiede infine a Poste Italiane «di volersi impegnare, possibilmente in tempi brevi, a risolvere queste criticità. Sono certo che già avete posto in essere alcune azioni per quanto sopra - conclude - e quindi colgo l’occasione per ringraziarvi anticipatamente e augurarvi Buon Natale e Buone festività natalizie».