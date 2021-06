Ionadi, l’assessore Nicolina Corigliano nominata nuovo vicesindaco

Il neo vicesindaco Corigliano

Il Comune di Ionadi ha da oggi un nuovo vicesindaco. È Nicolina Corigliano, che subentra a Gabriele Prestia. L’attuale assessore allo Sviluppo economico e alla Cultura, quindi, da oggi rivestirà anche il ruolo di vice del sindaco Antonio Arena. «La decisione di applicare una rotazione periodica di questo incarico – sottolinea al riguardo il primo cittadino di Ionadi – è dettata da una mia volontà e rientra in un’ottica di garantire così, un’equa ripartizione dei ruoli amministrativi assunti nel corso del mandato e nel rispetto del principio di pari opportunità. Tale scelta risiede nella finalità di meglio calibrare l’impegno amministrativo dei vari assessori, impegnati nella quotidiana attività di svolgimento delle deleghe loro affidate. Con il presente atto non intendo, in alcun modo, variare la composizione della giunta, né modificare le deleghe assegnate a ciascun assessore. Detto ciò – aggiunge – auguro buon lavoro al nuovo vicesindaco e confido nelle sue capacità e competenze che saranno canalizzate per il bene di Ionadi». [Continua in basso]

Giuseppe Lo Bianco

Nelle scorse ore il sindaco Arena ha provveduto anche a conferire al consigliere Giuseppe Lo Bianco la delega alle Politiche sportive. Gabriele Prestia, dal canto suo, pur lasciando il ruolo di vicesindaco manterrà inalterata la sua carica di assessore ai Lavori pubblici e alla Protezione civile. «Nei suoi confronti – conclude il primo cittadino di Ionadi – esprimo parole di stima e riconoscenza per aver ricoperto molto bene l’incarico di vicesindaco, anche in un periodo sicuramente non facile com’è stato il 2020-2021. Un ringraziamento anche all’esecutivo al completo e all’intero gruppo di maggioranza per l’impegno e la passione profusi sino ad ora a favore della comunità».



