Vibo Capitale del libro ed il mistero sulla programmazione

Giuseppe Policaro e Marco Miceli

“Francamente non si comprende la difficoltà dell’amministrazione comunale a rendere pubblica la programmazione completa delle iniziative di Vibo Capitale Italiana del libro 2021. La questione assurge quasi i contorni del quarto segreto di Fatima”. E’ quanto dichiarano i consiglieri comunali del gruppo consiliare “Vibo Democratica” Giuseppe Policaro e Marco Miceli. “La stessa parrebbe essere stata deliberata dalla giunta comunale n.106/2021 tra il 4 e l’8 giugno 2021 e dovrebbe contenere tutte le iniziative culturali alle quali tutti i cittadini italiani potrebbero essere invitati a partecipare se solo fosse loro concesso di conoscerne l’intera programmazione, ministro Franceschini compreso.Abbia un sussulto d’orgoglio, l’assessore al turismo a pretenderne la pubblicazione. Magari così potrebbe mettere in capo la prima vera azione, sebbene passiva, di promozione turistica del nostro territorio nel periodo estivo invece di parlare di Capodanno e di New York”.