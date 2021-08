De Magistris incontra la cittadinanza a Nicotera

Veduta su Nicotera Marina

Sarà oggi a Nicotera per incontrare la cittadinanza il candidato alla presidenza della Regione Calabria Luigi De Magistris. Alle ore 18.00 è prevista un’intervista a Radio Gabbiano Verde che verrà trasmessa in diretta su facebook. Alle ore 19.00, invece, passeggiata per Nicotera alla scoperta delle bellezze del territorio. Alle 21.30, infine, Luigi De Magistris incontrerà i cittadini in piazza Garibaldi. Sono previsti gli interventi di Michele Conia, coordinatore di demA per il Mezzogiorno, ed i candidati della circoscrizione Centro. Modererà la referente demA Emanuela Spataro.