Regionali, primi exit pool: in netto vantaggio Roberto Occhiuto

Sono ufficialmente chiusi i seggi in Calabria e il candidato del centrodestra Roberto Occhiuto, secondo i primi exit poll, risulta nettamente in vantaggio sui suoi tre sfidanti. [Continua in basso]

Exit poll consorzio Opinio

In base al primo Exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle regionali in Calabria il candidato Roberto Occhiuto (centrodestra) raggiunge una forchetta del 46,5-50.5%, seguito da Amalia Cecilia Bruni (centrosinistra) con il 24-28%; al terzo posto Luigi de Magistris con 21-25%, Oliverio 1,5-3,5%.

Exit poll Mediaset

In base al primo Intention Tecné per Mediaset, alle regionali in Calabria il candidato Roberto Occhiuto (centrodestra) raggiunge una forchetta del 45-49 seguito da Amalia Bruni (M5s) con 24-28 e De Magistris 22-26.

I candidati alla presidenza della Regione Calabria

Sono Amalia Bruni, Luigi De Magistris, Roberto Occhiuto e Mario Oliverio i quattro candidati per la presidenza alle elezioni regionali della Calabria. A meno di due anni dal voto del 26 gennaio 2020 che ha visto trionfare la coalizione di centrodestra guidata da Jole Santelli, la Calabria, causa prematura scomparsa della presidente eletta, deceduta il 15 ottobre 2020, torna al voto per il rinnovo del Consiglio regionale.