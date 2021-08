Regionali, nel Vibonese arriva Francesco Toti per dare sostegno a “Coraggio Italia”

Continua l’impegno di “Coraggio Italia” per confermare il sostegno al candidato di centrodestra Roberto Occhiuto in vista delle elezioni regionali del 3 e 4 ottobre prossimi. Dopo il tour elettorale nei giorni scorsi del sindaco di Venezia e presidente del partito, Luigi Brugnaro, torna in Calabria Giovanni Toti, governatore della Liguria e vicepresidente vicario di “Coraggio Italia”, che oggi, dopo diverse tappe nel Cosentino, sarà invece in provincia di Vibo Valentia. In particolare, questa sera, alle 19,30, Toti sarà nella Sala Zanzibar di via Matteotti a Serra San Bruno per prendere parte ad un incontro pubblico con i giovani. Domani, invece, il tour riparte alle ore 12 con la passeggiata a Pizzo. A fare da contorno gazebo con gadget in piazza della Repubblica. Il governatore della Liguria poi si trasferirà a Vibo Valentia dove chiuderà il tour. Alle 14.30 al Melarancio di via Pablo Neruda incontrerà con i candidati del collegio centrale. Alle iniziative, tra gli altri, saranno presenti Francesco Bevilacqua, coordinatore regionale del partito, e Pino Bicchielli, socio fondatore di “Coraggio Italia”. [Continua in basso]

«La Calabria è una terra speciale che con un presidente come Occhiuto può solo crescere e potenziare le sue qualità. C’è bisogno di una svolta, di un passo in avanti, ce lo chiedono i calabresi e noi rispondiamo nel migliore dei modi. Per governare una Regione come la Calabria, in molte cose simile alla mia Liguria, è necessario avere una visione seria e un programma concreto per intervenire lì dove c’è stata per troppo tempo mala gestione e confusione. Penso per esempio alla sanità, al turismo, al settore marittimo, ai trasporti, alla logistica, alle imprese e al settore agricolo. Questa Regione ha la possibilità di rinascere ed essere ancora più attrattiva. Come dice il nostro slogan: “Se cresce la Calabria, cresce anche l’Italia”. Io ci credo», spiega in una nota il governatore Toti.