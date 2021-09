Sant’Onofrio, rendiconto 2020 e nuovo Bilancio: arriva sì dal Consiglio

Il sindaco Onofrio Maragò

Approvati nel corso dell’ultima seduta del consiglio comunale di Sant’Onofrio, con l’unanimità dei consiglieri presenti, il rendiconto di gestione 2020 ed il bilancio di previsione 2021-2023. Il sindaco Onofrio Maragò, che ha mantenuto la delega al Bilancio, ha illustrato nei dettagli i documenti contabili sottoposti all’attenzione del Consiglio che al primo punto all’ordine del giorno ha dovuto deliberare sul riconoscimento di debito fuori bilancio per fatture non pagate relative agli anni 2012-2016 per le quali il Comune è stato sottoposto a un pignoramento di oltre 350 mila euro nel corso del 2020. «Nonostante si sia dovuto far fronte ad un ingente pignoramento e ad una maggiore imputazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto agli anni precedenti – spiega in una nota il primo cittadino – questa amministrazione ha mantenuto ordine nei conti, riuscendo ancora una volta a evitare il dissesto finanziario, sebbene il bilancio si presenti ancora come strutturalmente deficitario». [Continua in basso]

Nel corso della esposizione dei dati di bilancio, il sindaco ha ringraziato più volte gli uffici comunali e i consiglieri comunali che «in questi anni hanno accettato, con grande senso di responsabilità, di ridurre le spese a quelle strettamente indispensabili per garantire i servizi essenziali alla comunità. I sacrifici di questi anni – aggiunge Maragò – per tenere il bilancio in equilibrio e per mettere ordine nei capitoli di entrata e di spesa, consentono finalmente di poter operare in futuro con sicurezza e di rispondere puntualmente ai gravi rilievi mossi dalla Corte dei Conti regionale. Questa amministrazione ha tenuto un forte senso di responsabilità agendo senza addebitare responsabilità alle amministrazioni precedenti come si è solito fare, esponendo nella relazione di fine mandato in modo chiaro la situazione finanziaria dell’Ente». Il sindaco ha ringraziato anche i componenti della giunta, i consiglieri di maggioranza e lo staff, «per i risultati conseguiti nei cinque anni di mandato esponendo i dati del risultato di amministrazione registrato al termine di ogni anno che testimoniamo – conclude la nota del sindaco – il gran lavoro svolto soprattutto per la progettualità e l’ottenimento di finanziamenti importanti le cui opere sono in corso di realizzazione».