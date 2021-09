Nicotera, D’Agostino: «Sulle regionali, altro scivolone del sindaco Marasco»

«Leggiamo in una nota apparsa su un quotidiano locale che il sindaco di Nicotera, a nome dell’amministrazione, di cui peraltro fa anche parte il nostro gruppo consiliare, si schiera apertamente a favore di un candidato vibonese di Forza Italia». È quanto rileva Antonio D’Agostino, capogruppo consiliare di Movi@Vento al Palazzo di Città. «Ora, al di là del profilo professionale e umano della persona cui è offerta la sponsorizzazione, – aggiunge il consigliere di opposizione – non vi è chi non veda l’anomalia, che diventa grave scorrettezza istituzionale, di un sindaco che entra, non a titolo personale e nelle sedi appropriate, ma pubblicamente e in nome e per conto dell’intera amministrazione, nella campagna elettorale, dimenticando che egli in qualità di primo cittadino, rappresenta tutta la comunità, alla quale va portato il rispetto dovuto anche per le diverse sensibilità e convinzioni politiche».

In conclusione, per D’Agostino, si tratta di «un altro deprecabile scivolone del sindaco Giuseppe Marasco che va ad aggiungersi alla collezione, che sta diventando sempre più ricca».