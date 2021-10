Zambrone, insediato il Consiglio comunale

Cerimonia d’insediamento del Consiglio comunale a Zambrone. La seconda consecutiva da sindaco per Corrado L’Andolina.

“Infinite grazie a tutti i cittadini del Comune di Zambrone per la testimonianza d’affetto riservatami, a chi accordato fiducia al gruppo “Identità e futuro per Zambrone” e ai candidati di tale lista, persone splendide e ideali compagni di viaggio in questo nuovo percorso. Grazie poi alle autorità civili, militari e religiose, alla AnpanaGepa (Protezione Civile) di Zungri presenti alla seduta del civico consesso di ieri che ha registrato l’inaugurazione della sala multimediale “Albino Lorenzo”.

Mio padre – ha affermato il sindaco L’Andolina – a proposito dell’impegno sul versante pubblico suo e della sua generazione disse: “Noi avevamo la passione per la politica; il nostro impegno era un insieme di ragione e fantasia, cuore e speranza”.

È proprio con tale spirito – ha concluso il sindaco – che ci accingiamo ad affrontare questa nuova esperienza amministrativa”. Presidente del Consiglio comunale è stato eletto Marcello Giannini. Carlo Ferraro sarà invece il vicepresidente del Consiglio.

Maria Carmela Epifanio è poi capogruppo per la lista “Rinascita per Zambrone” e Mariana Iannello capogruppo per “Identità e futuro per Zambrone”.

