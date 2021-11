Al Comune di Filogaso certificati anagrafici online e gratuiti per i cittadini

Certificati anagrafici online e gratuiti per i cittadini. Lo comunica l’amministrazione comunale di Filogaso, la quale ricorda che dal 15 novembre prossimo potranno essere richiesti e scaricati gratuitamente i certificati anagrafici, collegandosi al servizio Anpr (Anagrafe nazionale della popolazione residente) senza necessariamente recarsi all’ufficio anagrafe del Comune. [Continua in basso]

Questi i certificati che è possibile richiedere: Anagrafico di nascita; Anagrafico di matrimonio; di Cittadinanza; di Esistenza in vita; di Residenza, di Residenza Aire; di Stato civile; di Stato di famiglia; di Stato di famiglia e di stato civile; di Residenza in convivenza; di Stato di famiglia Aire; di Stato di famiglia con rapporti di parentela; di Stato Libero: Anagrafico di Unione Civile di Contratto di Convivenza. I certificati digitali saranno, come detto, gratuiti e potranno essere rilasciati anche in forma contestuale (ad esempio cittadinanza, esistenza in vita e residenza potranno essere richiesti in un unico certificato). Al portale si accede con la propria identità digitale Spid, carta d’identità elettronica e Cns-Carta nazionale dei servizi.