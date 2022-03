Filogaso, terminati i lavori di ampliamento del cimitero comunale

«A seguito dell’ultimazione dei lavori di ampliamento del cimitero comunale, si avvisano i cittadini interessati che hanno sottoscritto pre-contratto di concessione del suolo cimiteriale che, nei prossimi giorni saranno contattati per la stipula del contratto definitivo presso l’ufficio tecnico comunale, nelle ore e nei giorni stabiliti». È quanto comunica l’amministrazione comunale di Filogaso, guidata dal sindaco Massimo Trimmeliti. «Tale convocazione – riferiscono sempre dalla sede municipale – avverrà progressivamente, in base al numero di protocollo con cui è stata protocollata la domanda di concessione di suolo cimiteriale. Nel contratto di concessione, è indicata espressamente la durata della concessione secondo le modalità di cui al regolamento di Polizia mortuaria in vigore».