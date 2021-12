Comune di Vibo, lapidaria Laura Pugliese con l’assessore Nardo: «Faccia la valigia»

Il Comune di Vibo Valentia

Ad aprire il consiglio comunale straordinario di ieri è stata Laura Pugliese, capogruppo del gruppo Misto, e prima firmataria della richiesta di rivolta al presidente Rino Putrino di convocazione del civico consesso con un solo punto in discussione all’ordine del giorno: ossia la delibera della Corte dei Conti-Sezione regionale di controllo per la Calabria che ha bocciato il Piano di riequilibrio finanziario, presentato dall’amministrazione del sindaco Maria Limardo, a avviato il dissesto dell’ente.



Laura Pugliese ha, dunque esordito attaccando duramente l’assessore al Bilancio Maria Teresa Nardo, rea, a dire del consigliere del gruppo Misto, di non avere letto «le carte prima di esporre il Comune a una figuraccia davanti alla Corte dei Conti. Lei dice che la magistratura non ha tenuto tenuto conto delle difficoltà sociali di questo territorio, perché l’unica cosa che dite sulla mancata riscossione è che non si riesce a rispondere in termini di introiti. Ma cosa ha fatto – ha chiesto Laura Pugliese all’assessore – per risollevare le sorti di questo territorio? Noi qui non facciamo filosofia. Il Comune non è un laboratorio di ricerca. Qui servono serietà e competenza e presenza. Il suo Piano di riequilibrio è un Piano fallimentare. Ed è stato anche assunto del personale sterno all’ente per le controdeduzioni alla Corte dei Conti e oggi si vedono i risultati». Insomma, per Laura Pugliese tra delibere considerate discutibili e il mantenimento della burocrazia, il finale non poteva essere diverso da quello che è stato per i conti dell’ente. quindi, l’affondo finale con l’esplicito invito all’assessore al Bilancio a fare un passo indietro, in quanto – ha detto Laura Pugliese – «qui si devono trovare soluzioni e non fare dottrina. Faccia la valigia e se ne torni al suo paesello», questo la perentoria richiesta di Laura Pugliese.