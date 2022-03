Il vibonese Fausto De Angelis (Lega) verso l’ingresso a Palazzo Madama

Potrebbe trovarsi a un passo dal sedersi su uno scranno di Palazzo Madama il vibonese Fausto De Angelis, 48 anni, già consigliere al Comune di Vibo Valentia, risultato il primo dei non eletti elle elezioni politiche del 2018 tra le fila della Lega. Il colpo a sorpresa a seguito della scelta dell’assessore esterno regionale della Lega alle Politiche sociali Tilde Minasi di mantenere il posto all’interno dell’esecutivo guidato dal presidente della Regione Roberto Occhiuto e non prendere il posto al Senato. Ad entrare in Senato, quindi, dovrebbe essere proprio Fausto De Angelis, che dopo avere militato nella Lega era passato al partito guidato da Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia. L’incarico sarebbe, tuttavia, per pochi mesi in quanto la legislatura termina nel 2023.