Piazza di Triparni, lavori finanziati anni fa e mai iniziati. Il Pd a sindaco e assessore: «Una vergogna»

È una lunga lettera quella che Antonio Iannello, esponente del Partito democratico, e già assessore ai Lavori pubblici della giunta Sammarco, ha indirizzato al sindaco di Vibo Valentia Maria Limardo e all’attuale titolare dei Lavori pubblici Giovanni Russo. Al centro della missiva l’accorata richiesta di messa in sicurezza dei versanti ricadenti nel territorio comunale, con particolare riferimento alla piazza di Triparni letteralmente sprofondata molti anni fa, creando un autentica voragine, insicurezza tra i cittadini e la mancanza di un punto di incontro sociale per i residenti. Antonio Iannello confida che al primo cittadino e all’assessore di Palazzo Luigi Razza che «purtroppo ancora una volta si è costretti a ritornare su un argomento che negli anni è stato oggetto di numerosi articoli di stampa, dibattiti consiliari ed assemblee pubbliche. Ci riferiamo al progetto per i “Lavori di messa in sicurezza dei versanti Affaccio- Cancello Rosso-Piscopio-Triparni-Longobardi ed ex tracciato Ferrovie Calabro Lucane finanziato con la legge regionale numero 9 del 2007”, per il quale a tutt’oggi, nonostante gli impegni e le promesse fatte dalle amministrazioni comunali in tutte le varie sedi, i lavori non sono stati ancora avviati». [Continua in basso]

Progetto finanziato nel 2007. C’era anche la piazza di Triparni

Il sindaco di Vibo Maria Limardo

Si tratta, dunque, di un grande progetto strategico per la messa in sicurezza di gran parte del territorio comunale finanziato dalla Regione Calabria sin dal 2007 per un importo complessivo di 8.595.000 euro. «Come più volte evidenziato – aggiunge l’ex assessore -, su un argomento così importante, ribadiamo che non c’è nessun interesse a polemizzare o fare una strumentalizzazione politica, ma soltanto l’obiettivo di portare a compimento i lavori per dare una risposta positiva alle tante segnalazioni e preoccupazioni dei cittadini, i quali spesso si interrogano sui reali tempi di inizio lavori e sono stanchi dei continui rinvii ormai non giustificabili in nessun modo. È veramente una vergogna. In questo progetto – ricorda l’interessato a sindaco e assessore – è inserito l’intervento della piazza di Triparni che prima di sprofondare era divenuta un luogo di ritrovo ed aggregazione di tutta la comunità, valutata positivamente e funzionale anche come parcheggio; in pratica si era molto orgogliosi di quella piazza, peraltro anche ben arredata ed illuminata. Purtroppo, in seguito alle abbondanti piogge cadute nel gennaio 2010, sulla piazza iniziò un fenomeno di assestamento e successivo cedimento del manufatto realizzato, che nel tempo ha reso la piazza inutilizzabile, distruggendola completamente e che, peraltro, ha interessato anche la Via Roma, principale accesso al paese, penalizzando fortemente la comunità di Triparni e mettendo a rischio anche le abitazioni circostanti».

«Si dia priorità alla sistemazione della piazza»

Detto questo, Antonio Iannello fa presente ai vertici comunali che «l’attenzione è alta da parte di tutti circa l’avvio dei lavori e pertanto non possiamo che condividere l’idea di dare priorità assoluta alla sistemazione della piazza di Triparni, fermo restando che tutti progetti sono di estremo interesse. Crediamo che negli anni siano stati commessi diversi errori, a partire dall’idea di accorpare in un unico progetto i singoli progetti originari differendo notevolmente i tempi burocratici ma anche la rimodulazione dello stesso progetto approvando il progetto esecutivo addirittura nel 2016». [Continua in basso]