Il Pd denuncia l’abbandono di Triparni. E richiama il Comune: «La comunità non può attendere» – Foto

Nuova lettera (dopo quella di qualche giorno fa sulla mancata messa in sicurezza della piazza) di Antonio Iannello, componente del direttivo provinciale del Partito democratico, al sindaco di Vibo Valenti Maria Limardo e agli assessori ai Lavori pubblici e alle aree cimiteriali. Oggetto della missiva sempre le problematiche che affliggono la frazione. «Signor sindaco e signori assessori – attacca la lettera – dopo la recente comunicazione relativa al mancato avvio dei lavori della piazza e per la quale vi rinnoviamo la disponibilità per un incontro pubblico da tenersi nell’immediatezza, con la presente siamo costretti come Partito democratico a ritornare su alcune gravi problematiche che interessano la frazione di Triparni». [Continua in basso]

Degrado ambientale

Come si presenta il piazzale antistante la scuola

La prima segnalazione, che riguarda un intervento immediato in quanto domenica prossima sarà celebrata la Festa del Santo Patrono, «è quella del degrado ambientale dell’intero paese, con le strade di accesso e le vie interne invase da erbacce e piene di buche e con un centro cittadino addirittura quasi intransitabile. In passato era prassi consolidata che in occasione delle feste nel paese veniva eseguita una adeguata pulizia straordinaria per agevolare le processioni. Ora neanche questo viene reso possibile, benché legittima la pretesa dei cittadini. Purtroppo – scrive Antonio Iannello – anche l’altra piazza, quella di via Lombardia da molto tempo è piena di erbacce, con alberi da potare e con una fontana pubblica senza rubinetto con l’acqua che per mesi è fuoriuscita e come peraltro Lei stessa ha avuto modo di constatare in una recente visita. Comunque non si preoccupi perché le portiamo a conoscenza che l’annoso problema è stato risolto tappando il rubinetto e però privando i cittadini di un servizio pubblico esistente da anni».

Cimitero

L’interno del cimitero della frazione

Anche nel cimitero, denuncia il rappresentante democrat, «nessun intervento è stato effettuato per tagliare le erbacce nel nuovo cimitero, con i viali che di fatto rendono difficoltoso anche le visite nelle proprie cappelle. Ormai, però, questo aspetto non fa più notizia anche perché qualcuno pulisce la zona antistante la propria cappella. Non ci stanchiamo di ribadire che ancora non risulterebbero sbloccate le autorizzazioni relative alle edificazioni delle nuove cappelle, sebbene da diverso tempo siano state corrisposte le somme dovute; tutto ciò al fine di predisporre gli interventi indispensabili per la pavimentazione dei viali, raccolta acque meteoriche, impianto di illuminazione, pitturazione dei cancelli e arredo nella parte di nuova realizzazione».