Mancata Biblioteca a Vibo Marina, Luciano: «Non basta un punto lettura alla Tonnara di Bivona»

La Tonnara di Bivona

«Non appare possibile trattare questioni importanti quali la realizzazione della biblioteca a Vibo Marina o altre questioni fondamentali con il metodo del “question time” e cioè le mini-interrogazioni che non generano alcun dibattito e che non consentono ai consiglieri di replicare agli assessori interrogati se non per qualche minuto. Tale metodo, per come previsto anche alla Camera può essere utile solo per informative urgenti e contingibili, ma non per trattare questioni di merito che necessitano di dibattito e confronto». E’ quanto evidenzia Stefano Luciano, consigliere comunale del gruppo Azione tornando sulla vicenda della biblioteca a Vibo Marina. [Continua in basso]

«Vorrei evidenziare che riservare un’intera seduta di Consiglio a questo tipo di interrogazioni rappresenta solo una perdita di tempo alla quale il sottoscritto si è sempre sottratto, che non coinvolge e non entusiasma e non a caso si tratta di sedute scarsamente partecipate (basti guardare i verbali per capire che si registra qualche singola presenza) nel corso delle quali il più delle volte si genera confusione e qualche consigliere di opposizione non si rende conto di fare il gioco della maggioranza e cioè dare agli assessori l’assist per fornire risposte alle quali non è possibile compiutamente replicare, soffocando così un dibattito di merito che è invece fondamentale per fare emergere agli occhi dei cittadini la verità dei fatti».

Secondo Luciano «è quello che è accaduto nel corso della recente seduta, nel corso della quale l’assessore Rotino ha affermato che presso la Tonnara si realizzerà una biblioteca che potrà compensare l’assenza della biblioteca a Vibo Marina, rivendicando così un risultato apparente che non ha trovato un’adeguata risposta da parte dei presenti in aula, proprio per le modalità di svolgimento della seduta. Le dichiarazioni dell’assessore Rotino sono pretestuose e si scontrano con quelle dell’assessore all’urbanistica Scalamogna di cui va invece apprezzata l’onestà intellettuale il quale, parlando il linguaggio della verità, nella stessa giornata in cui si teneva la seduta consiliare in discussione, affermava in conferenza stampa presso la Tonnara di Bivona, alla presenza del sindaco, che in quel luogo, verrà realizzato un punto lettura senza alcun riferimento ad una biblioteca».