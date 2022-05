La Biblioteca comunale non si farà più a Vibo Marina, ma alla Tonnara di Bivona: ecco perché

L’assessore Daniela Rotino

La tanto attesa Biblioteca comunale delle Marinate non si farà più a Vibo Marina, ma sarà realizzata a Bivona, nei locali della storica Tonnara. E’ quanto ufficializzato questa mattina dall’assessore alla Cultura del Comune di Vibo Valentia Daniela Rotino, rispondendo in aula nel corso del Question time a un’interrogazione presentata sulla vicenda da parte dei consiglieri del Partito democratico Stefano Soriano e Laura Pugliese. Il documento democrat è stato presentato per comprendere e conoscere dall’amministrazione comunale i motivi per i quali la Biblioteca di Vibo Marina non sia stata ancora messa in piedi, nonostante – ha spiegato il capogruppo Stefano Soriano illustrando in apertura l’interrogazione – «all’interno di “Vibo Capitale Italiana del libro” fosse stato previsto lo stanziamento di una somma (50mila euro, ndr) per la sua realizzazione a Vibo Marina. Come mai, dunque, ancora oggi tale opera non è stata fatta»? [Continua in basso]

Perché la scelta della Tonnara di Bivona

Come già accennato, tuttavia, la Biblioteca sarà realizzata, ma non a Vibo Marina. In merito ecco ancora le parole dell’assessore di Palazzo Luigi Razza: «Alla fine di ogni valutazione la cosa più logica da fare – ha aggiunto Daniela Rotino – ci è sembrata quella di utilizzare la Tonnara di Bivona per realizzare la Biblioteca. Innanzitutto perché in virtù degli accordi che abbiamo preso con la Soprintendenza e con la Regione Calabria possiamo utilizzare la parte di proprietà del Comune, ossia dove c’è la casa del Rais con entrata a parte, quindi autonoma e comoda, con annessa la sala conferenze. Questa idea, quindi, a nostro parere, è risultata essere la migliore possibile, la più accettabile e la più praticabile».

L’assessore ha infatti riferito che i locali individuati non hanno bisogno di grossi interventi perché – ha spiegato sempre la titolare della Cultura – so che è stato già eseguito un sopralluogo da parte dell’assessore all’Urbanistica Pasquale Scalamogna, unitamente ai tecnici comunali, per vedere e valutare cosa sarebbe stato necessario realizzare. Ricapitolando, dunque: i locali hanno un’entrata autonoma e sono inoltre inclusivi poiché, essendo al piano terra, possono accedere facilmente anche i disabili e pochi restano gli interventi da fare. I suddetti locali, inoltre, hanno vicino un Parco giochi per i bambini e due piazze dove poter fare pure manifestazioni all’aperto. C’è, altresì, uno spazio per il parcheggio e c’è già la sala convegni. Tutto questo – si è detta infine convinta l’assessore – servirebbe anche rivitalizzare la Tonnara che potrebbe diventare punto di riferimento per tutto il circondario, in quanto oltretutto non è lontana da Vibo Marina. Per l’avvio dei lavori si sta occupando l’assessorato all’Urbanistica, mentre giovedì prossimo dovremmo vederci con il soprintendente Fabrizio Sudano per valutare tutti gli ultimi aspetti». [Continua in basso]