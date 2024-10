Alla Biblioteca Comunale il Duo Bohèmiens, il concerto sax e piano di Isacco Buccoliero e Andrea Siano

L’ A.Gi.Mus di Vibo Valentia è pronta a offrire al pubblico vibonese un nuovo evento per gli amanti della musica classica. Venerdì 18 ottobre, alle ore 18, alla Biblioteca Comunale si terrà il concerto del Duo Bohèmiens, composto dal saxofonista Isacco Buccoliero, mentre al pianoforte ci sarà Andrea Siano.

Il duo eseguirà musiche di Robert Schumann, Debussy, Glazounov e Marais. Andrea Siano e Isacco Buccoliero hanno lanciato il Duo Bohèmiens nel 2023, proponendo in tutta Italia un repertorio fatto anche di arrangiamenti e composizioni inedite, pubblicate con Editrice AGA.

Andrea Siano è un compositore e pianista laureato presso il conservatorio di Bari. Nel corso della carriera si è dedicato anche ad esperienze e progetti performativi e sperimentali con il duo “Siano-Vita”, producendo nel 2022 l’EP “Mesopotamia”. Nel 2023 ha realizzato la 4 score “Beethoven e il pianoforte contemporaneo”, progetto fondato in collaborazione con il “Centro Ricerche Musicali Lvbeethoven”. Nel 2023 viene chiamato alla direzione artistica dell’Associazione A.Gi.Mus. di Torre S. Susanna.

Mentre Isacco Buccoliero può vantare esibizioni con l’Orchestra Filarmonica della Calabria, l’Orchestra OLES di Lecce e l’Apulian Youth Symphony Orchestra, con le quali è arrivato a calcare le scene di luoghi prestigiosi come il Teatro San Carlo di Napoli ed il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Ha all’attivo svariati concerti in radiodiffusione in collaborazione con Rai Radio 3, tra i quali ricordiamo i concerti del Mediterraneo Radio Festival e per il programma radiofonico Voci in Barcaccia. Nel 2022, con il Salime Sax Quartet incide l’opera del compositore Alessandro Meacci “Not so F(W)ar, edito da Produzioni Agenda. Dallo stesso anno è artista Ambassador per JLV Sound Paris.