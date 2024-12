Vibo, a teatro (in biblioteca) con i visori per la realtà virtuale: l’esperienza vissuta da 40 studenti con lo spettacolo di Elio Germano

Seduti sulle poltrone della biblioteca comunale, ma catapultati al centro della scena grazie all’uso di visori 3D: è stato uno spettacolo straordinario quello a cui hanno assistito quaranta studenti vibonesi. Con l’utilizzo dell’apposita strumentazione, infatti, hanno potuto “vivere” la pièce teatrale interpretata da Elio Germano dal titolo Così è (o mi pare), una rielaborazione dell’opera del grande Luigi Pirandello. Un’esperienza eccezionale a detta di tutti i ragazzi presenti e dei loro docenti, e promossa dall’assessorato alla Cultura, che rientra nel calendario delle iniziative Vibo Città del Natale.

Gli altri eventi

E gli appuntamenti col teatro alla biblioteca comunale non finiscono qui: venerdì 20 dicembre, infatti, doppio appuntamento prima alle ore 18 con un concerto in omaggio a Chopin mentre alle ore 20, invece, andrà in scena il monologo di Fabrizio Ferracane dal titolo Bastianazzo. Il 30 dicembre, invece, il concerto (alle ore 21) dal titolo È Natale – È il tempo della Pace, rappresentato da Pippo Lico e Francesco Pappaletto. Il 4 gennaio dell’anno nuovo, invece, altro concerto (ore 18) dal titolo Suoni che fondano Luce – Asaf Armonie dei musici. Insomma, un Natale arricchito dagli eventi della biblioteca comunale.