Racconti poetici di Natale, Vibo pronta a tuffarsi nella magia delle feste con l’ultimo libro di Michele Petullà

Venerdì 15 novembre alle ore 19 nella Biblioteca comunale di Vibo Valentia verrà presentato il libro Racconti Poetici di Natale di Michele Petullà. Un’occasione per immergersi di già nella magia del Natale attraverso le parole di un autore che ha saputo combinare poesia e narrazione in un volume che si preannuncia già come una bella lettura in vista delle festività.

Gli interventi previsti

L’incontro, organizzato in collaborazione con la Casa Editrice Libritalia, vedrà la partecipazione di figure di spicco del panorama culturale e istituzionale. Aprirà la serata il sindaco di Vibo Valentia, Enzo Romeo, che porterà i saluti istituzionali e sottolineerà l’importanza di eventi culturali di tale portata per la comunità cittadina. A seguire, interverranno Simona Toma, direttore editoriale Libritalia, che introdurrà il contesto editoriale del volume, evidenziando la missione della casa editrice di promuovere opere che uniscono qualità letteraria e valore emotivo, e Valentina Fusca, presidente di Valentia Academy APS e componente di spicco dell’Associazione Valentia, molto attiva nel campo culturale e sociale, che proprio nella Biblioteca comunale ha di recente avviato – in sinergia con l’Amministrazione comunale e l’assessorato alla Cultura, guidato dall’avvocato Stefano Soriano – il progetto “Giovani in biblioteca”, grazie al quale la struttura di via Palach diventerà un grande laboratorio di lettura, sapere e sperimentazione.

Tra i relatori, spicca la presenza di Carlo Simonelli, noto scrittore italo-svizzero, autore della prefazione del libro, che, in collegamento online dalla Svizzera, offrirà una prima lettura critica del libro, soffermandosi sull’abilità di Petullà nel fondere elementi narrativi e poetici, creando racconti che sanno toccare le corde più profonde dell’animo umano. Seguirà l’intervento di Maria Carmela Galati, docente di lettere presso il Liceo Morelli, che proporrà un’analisi letteraria più tecnica, mettendo in luce le scelte stilistiche dell’autore, l’uso della metrica poetica e la costruzione narrativa dei racconti. Daniela Primerano, avvocato ed esponente del mondo culturale vibonese, offrirà poi una riflessione sull’importanza del recupero delle tradizioni natalizie attraverso la letteratura. I loro interventi saranno volti a esplorare come i Racconti Poetici di Natale riescano a trasmettere un messaggio di speranza e di calore familiare, elementi sempre più necessari in un’epoca di crescente disconnessione sociale.

Il libro e l’autore

Michele Petullà, giornalista, scrittore e poeta vibonese, sarà naturalmente il protagonista della serata. Con un’esperienza pluriennale nel campo della scrittura, Petullà ha saputo costruire un’opera che raccoglie una serie di racconti legati al Natale, filtrati attraverso una lente poetica capace di esaltare la bellezza dei piccoli gesti e delle tradizioni familiari. Il suo libro si presenta come una raccolta che esplora il significato del Natale in tutte le sue sfaccettature: dalla nostalgia per le festività passate alla speranza per un futuro più luminoso.

L’autore racconterà al pubblico il percorso creativo che lo ha portato alla stesura del volume, illustrando le sue fonti di ispirazione e l’approccio scelto per fondere poesia e narrativa in un’opera unica nel suo genere. Petullà descrive il Natale come “un momento di riflessione e di riscoperta dei valori autentici”, elementi che emergono chiaramente nei suoi racconti, ricchi di immagini evocative e di rimandi alla tradizione popolare.

La serata sarà moderata da Teresa Pugliese, giornalista e scrittrice, che guiderà il dibattito con domande mirate a scoprire i temi principali del libro, offrendo al pubblico l’opportunità di scoprire curiosità e approfondimenti sull’opera.

A dare un tocco speciale all’evento sarà l’attrice Dolores Mazzeo, che, come voce narrante, interpreterà alcuni passi scelti del libro. Le sue letture saranno accompagnate dalla musica del chitarrista Rosario Columbro, che arricchirà l’esperienza con brani musicali che evocheranno l’atmosfera natalizia, contribuendo a creare un momento di forte impatto emotivo.