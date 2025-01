Vibo, alla biblioteca comunale il corso gratuito di produzione musicale: ecco come partecipare

La biblioteca comunale di Vibo Valentia si prepara ad accogliere un evento dedicato agli appassionati di musica: il corso di produzione musicale con il musicista e produttore Vittorio J. Greco, che si terrà in quattro appuntamenti il 24 gennaio, 31 gennaio, 7 febbraio e 14 febbraio, dalle 15:00 alle 17:00.

Con una carriera iniziata da giovanissimo e collaborazioni prestigiose come quella con Universal Music Group, Vittorio J. Greco porterà la sua esperienza e il suo talento per guidare i partecipanti in un percorso pratico e stimolante. Il corso, gratuito, è pensato per chi vuole muovere i primi passi nel mondo della produzione musicale e per chi desidera affinare le proprie competenze. A darne notizia è l’amministrazione comunale.

Questi i punti chiave che verranno affrontati durante il corso:

Introduzione alla produzione musicale : scelta della DAW, configurazione del setup e panoramica sul processo creativo.

: scelta della DAW, configurazione del setup e panoramica sul processo creativo. Composizione e arrangiamento : dalla creazione di melodie e ritmi alla strutturazione di un brano.

: dalla creazione di melodie e ritmi alla strutturazione di un brano. Sound design e mixaggio: tecniche base per creare suoni e bilanciare il mix.

tecniche base per creare suoni e bilanciare il mix. Finalizzazione e pubblicazione: mastering e strategie per distribuire la musica sulle piattaforme digitali.

Questo evento si inserisce nel quadro del progetto “Giovani in Biblioteca”, promosso dal Comune di Vibo Valentia in collaborazione con Valentia Academy APS per restituire centralità alla biblioteca comunale come luogo di aggregazione culturale e crescita personale.

Questo corso intensivo è aperto sia ai principianti che vogliono avvicinarsi al mondo della produzione musicale, sia a coloro che hanno già esperienza e desiderano portare le proprie capacità a un livello superiore. I posti sono limitati, pertanto è consigliabile prenotare al più presto. Per maggiori informazioni e iscrizioni, contattare la biblioteca comunale o Valentia Academy APS al numero +39 3270671145 o sui canali social.