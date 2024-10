Progetti didattici, laboratori e incontri con gli scrittori alla biblioteca comunale di Vibo: al via la nuova stagione

«Lo avevamo promesso, lo avevamo annunciato ed oggi, terminata la fase organizzativa, passiamo dalle parole ai fatti. La biblioteca comunale di Vibo Valentia è pronta a vivere una nuova bellissima stagione di cultura, ricca di tante iniziative destinate ai giovani e non solo». È quanto dichiara l’assessore alla Cultura del Comune di Vibo Valentia, Stefano Soriano, nell’annunciare che sta per entrare nel vivo il progetto nato dal bando ministeriale “Giovani in biblioteca”, al quale il Comune ha partecipato insieme all’associazione Valentia Academy. Fino a settembre 2025 la sede di via Palach diventerà un grande laboratorio di lettura, sapere e sperimentazione.

La prima vera grande novità è rappresentata dall’ampliamento dell’orario di apertura. Da questa settimana, infatti, l’orario è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, e soprattutto, a differenza del passato, tutti i pomeriggi dalle ore 15.30 alle ore 19.30. «Ciò garantirà ai tanti giovani di poter fruire della sala studio attrezzata per un orario molto più ampio e per tutta la settimana», aggiunge l’assessore Soriano.

Molto presto prenderanno il via i laboratori, da quello di disegno a quello di astronomia fino a quello di fotografia, per bambini, ragazzi e anche adulti fino a 35 anni. I dettagli verranno comunicati a breve.

L’altra grande novità è rappresentata dagli incontri mensili con scrittori e artisti di fama nazionale: «Il primo ospite – annuncia l’assessore – sarà Vittorio Sgarbi, che presenterà qui in biblioteca il suo ultimo libro. Ed in occasione dell’avvio di questo progetto, sempre la biblioteca ospiterà la mostra nazionale “Giovani e memoria”».

In conclusione, da parte dell’assessore Soriano un «sentito ringraziamento ai ragazzi della Valentia Academy, che stanno curando tutti gli aspetti organizzativi, che mettono a disposizione le loro professionalità e i loro volontari, e con i quali abbiamo avviato una proficua collaborazione a cominciare dalla concreta attuazione di questo progetto, avviato in precedenza dall’assessore Tripodi e poi di fatto rimasto nei cassetti».

Tutte le informazioni sui laboratori e sulle iscrizioni, ed in generale su tutte le iniziative che da qui in avanti verranno realizzate all’interno della biblioteca comunale, saranno reperibili in sede, o tramite contatto telefonico al numero 0963 599432, e sui profili social della biblioteca e della Valentia Academy.