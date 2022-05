Comune di Vibo, sul Bilancio l’affondo delle opposizioni: «Zero visione, regna la superficialità»

Il Bilancio di previsione, con allegato il Piano triennale delle opere pubbliche, e il Documento unico di programmazione, testo propedeutico a quello del Bilancio, sono stati approvati nel tardo pomeriggio di ieri dal consiglio comunale con i soli voti della maggioranza. Ma prima? Dopo l’intervento del sindaco Maria Limardo, in apertura di lavori, e le relazioni degli assessori Maria Teresa Nardo (Bilancio) e Giovanni Russo (Lavori pubblici) dai banchi della minoranza è arrivata una autentica pioggia di critiche. Dito puntato, tra l’altro, sul «fallimento» nel recupero dell’evasione tributaria, così come «continua a regnare la superficialità amministrativa mentre i cittadini vorrebbero vedere risultati». [Continua in basso]

Quel pasticcio su piazza Spogliatore

Stefano Soriano (Pd)

Per il capogruppo del Partito democratico Stefano Soriano innanzitutto il Piano delle opere pubbliche ha fatto notare che «sono previsti 21 milioni di euro derivanti da capitali privati per la realizzazione del parcheggio multipiano in piazza Spogliatore e contestualmente poche settimane fa si è deciso di spendere 300mila euro per il rifacimento dello stesso luogo. Delle due l’una – ha tuonato il consigliere di opposizione -: o si realizza il parcheggio multipiano oppure non si spendono i soldi per poi distruggere nuovamente la piazza per costruire il parcheggio multipiano». Sul Documento unico di programmazione, invece, l’interessato ha fatto principalmente presente che «Vibo Capitale del Libro 2021 prevede come spese per la valorizzazione dei beni di interesse storico la somma di 33mila euro circa per il 2022 e pari somma per il 2023 e 2024. La Città del Libro prevede, inoltre, come spese per attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 281mila euro per il 2022, 82mila euro per il 2023 e 81mila euro per il 2024.

«Zero visione, zero prospettiva»

Inoltre nel Dup sono previsti zero euro per lo sport per il triennio 2022, 2023 e 2024 e 52mila euro per lo sviluppo del turismo per il 2023 e 2024. Zero euro per l’edilizia residenziale pubblica per il 2022, 2023 e 2024. Zero euro – ha spiegato ancora Stefano Soriano – nel triennio per il trasporto locale e contemporaneamente a Vibo c’è un autobus che gira per la città vuoto per il solo motivo che non vi sono né pensiline né indicazioni circa gli orari in cui si effettua il trasporto urbano. Zero visione, zero prospettiva. Nelle Politiche sociali, nel Dup sono previste zero euro nel triennio 2022-2024 per gli interventi in favore degli anziani per il diritto alla casa. Infine, nel Dup – è stato fatto osservare – è pubblicato il programma delle assunzioni ed il fabbisogno di personale. L’ente prevede di assumere 31 unità nel triennio che tuttavia al netto dei pensionamenti diventano 15/16 e nello stesso momento la spesa per il personale diminuisce da 6.200.000 euro nel 2022 a 5.200.000 euro a 2024. Per una pianta organica che prevede 210 dipendenti si passa da 115 dipendenti nel 2021 a 125 nel 2022, 131 nel 2023 ed a 132 nel 2024». [Continua in basso]