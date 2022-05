Vibo Valentia, il Psi nomina il nuovo coordinatore cittadino

Il Partito socialista italiano ha un nuovo coordinatore cittadino per il capoluogo. È stato individuato per svolgere tale compito l’assicuratore Vittorio Curigliano. Soddisfatto il segretario provinciale, Gian Maria Lebrino: «Continua positivamente la nostra fase di radicamento e crescita nell’intera provincia vibonese, il capoluogo rappresenta per noi il fulcro della nostra opera politica. Tanto è stato fatto fino ad oggi e molto ancora faremo. I nostri territori necessitano di continua attenzione e mi auguro di far emergere nella cittadinanza, soprattutto nei più giovani, la voglia di impegnarsi in prima persona. Non verrà mai ammainata la bandiera del garofano, anzi – evidenzia – la faremo sempre sventolare in alto. Vittorio ha tutte le caratteristiche politiche ed umane per rafforzare e far crescere il gruppo socialista in città». [Continua in basso]

Quindi le parole del nuovo coordinatore, Curigliano: «Milito da diversi anni nel Psi, da oggi, assumendo questo importantissimo incarico, metterò in campo ancor più passione e maggiore impegno. Ho deciso come tanti altri giovani di rimanere nel territorio natio e per questo impegnarmi affinchè la situazione politica e sociale possa migliorare. Sono pronto a dialogare con gli alleati e con tutte le componenti sociali presenti in città. Fortemente convinto che i nostri comuni hanno oggi più che mai bisogno del riformismo socialista».

