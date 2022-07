Vibo, Claudia Gioia (Azione): «La città ha bisogno di una forza liberal socialista»

«Ho partecipato con entusiasmo alla prima assemblea regionale di Azione unitamente ad una delegazione di dirigenti tra cui Stefano Luciano, Pino Romano, Maurizio Mazzotta, Pino Tropeano, Franco Fusca. Il segretario regionale Fabio Scionti ha esaltato i risultati ottenuti a Vibo Valentia, sia per quanto attiene la consistenza numerica degli iscritti e sia in rifermento alla qualità dell’azione politica messa in campo».



Lo afferma Claudia Gioia, segretaria cittadino di Azione, la quale si dice convinta che «la nostra città ha bisogno di una forza politica liberal socialista capace di rappresentare un terzo polo di buon governo composto da gente preparata e competente. Non vogliamo rappresentare la stampella del centrodestra o del centrosinistra o un luogo dove possono trovare spazio i delusi delle altre formazioni politiche ma vogliamo rappresentare una grande area politica capace di costruire un progetto nuovo per mettere a disposizione della nostra città un gruppo di persone che hanno voglia di lavorare sodo per risolvere i problemi di Vibo Valentia, fuori dalle vecchie logiche e dai vecchi schemi che fino ad oggi ci hanno portato nella palude. Le numerosissime nuove adesioni – conclude Caludia Gioia – anche di amministratori locali ci fanno ritenere che la strada intrapresa è quella giusta».