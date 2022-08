Sicurezza, in Calabria 726mila euro per le spiagge: ecco quanto andrà al Vibonese

«Grazie all’impegno di Matteo Salvini, che ha avviato i progetti nel 2018, e al sottosegretario Nicola Molteni, che ha proseguito il lavoro, è stato possibile assicurare per il biennio 2022-2023 risorse per il Fondo Sicurezza Urbana e per il Fondo Unico Giustizia. In arrivo per le spiagge della Calabria, finanziamenti complessivi di 726mila euro». Lo afferma, in una nota, Giacomo Saccomanno, commissario regionale della Lega. «Sono state interessate – prosegue Saccomanno – tutte le province: Catanzaro per 56mila euro, Cosenza per 273mila euro, Crotone per 28mila euro, Reggio Calabria per 322mila euro e Vibo Valentia per 49mila euro. La Lega dimostra, come sempre, attenzione concreta ai territori e alle reali esigenze di cittadini e imprenditori. Dobbiamo, comunque, fare di più: la sicurezza è una priorità nell’agenda politica e uno dei cardini del nostro programma. È sufficiente leggere e vedere, infatti, cosa sta succedendo nei territori per comprendere di quanto sia fondamentale vivere nella tranquillità e con una maggiore presenza di forze dell’ordine e di sistemi di controllo».