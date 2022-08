Vibo: Dalila Nesci rilancia la sua candidatura alla Camera dei Deputati

La sottosegretaria per il Sud e la coesione territoriale Dalila Nesci torna in campo. È lei la candidata alla Camera del collegio uninominale di Vibo Valentia e della Piana di Gioia Tauro, unica rappresentante calabrese del Governo Draghi. Le ragioni della sua ricandidatura sono state illustrate nel corso di una conferenza stampa che si è svolta a Vibo Valentia. Un incontro con i giornalisti per tracciare un bilancio dell’attività svolta nel corso del suo mandato. Tra i progetti che hanno segnato la sua attività politica, «il più importante – ha detto – è sicuramente quello dei Cis, i Contratti Istituzionali di Sviluppo. Sono stati finanziati 227 milioni di euro per più di 110 opere in tutto il territorio calabrese», ha sottolineato. [Continua in basso]

Sui temi della sanità, l’esponente di Governo ha ricordato lo sblocco delle assunzioni e delle risorse per la sanità con lo stanziamento di 60 milioni di euro all’anno fino al 2025. «Investimenti per recuperare il debito sanitario calabrese e uscire dal commissariamento». Attenzione anche sul Pnrr: «Si tratta – ha spiegato – di ingenti risorse destinate allo sviluppo della nostra Regione che non devono cadere nelle mani sbagliate».

La candidata di Impegno civico si è poi soffermata sulla scelta di lasciare il Movimento 5 Stelle: «Siamo passati nella coalizione di centrosinistra perché riteniamo sia l’unica che può garantire affidabilità e serietà. Noi abbiamo già dimostrato quello che sappiamo e possiamo fare. Non dobbiamo fare promesse elettorali ma preservare il Reddito di cittadinanza che modificheremo ulteriormente per riagganciarlo alle proposte di lavoro. E ci impegneremo per l’abbattimento del caro bollette. La nostra proposta è quella di far pagare allo Stato l 80% dei costi delle bollette di famiglie e imprese. E soprattutto – ha concluso- intendiamo aiutare i giovani azzerando l’anticipo sul mutuo della prima casa per gli under 40».