Politiche, Maria Elena Boschi arriva in Calabria: farà tappa anche a Vibo Valentia

Tre giorni densi di appuntamenti per Maria Elena Boschi in Calabria. La deputata di Italia viva, infatti, sarà nella nostra regione dall’8 al 10 settembre. Quattro le città toccate dal suo tour elettorale, in vista del voto del 25 settembre. Boschi tra l’altro è capolista in Calabria alla Camera dei deputati per il Terzo Polo (Azione e Italia viva). Ecco il programma: l’8 settembre l’esponente del partito di Renzi sarà a Crotone, alle ore 15:30, presso la “Calabrodental Marrelli”. Alle 19:00, invece, incontro alla Sala delle Culture del palazzo della Provincia di Catanzaro. Venerdì 9 giornata dedicata a Reggio Calabria con un doppio appuntamento: alle ore 17:00 inaugurazione della sede del Terzo Polo in via Marina e alle 18:00 iniziativa pubblica che si terrà presso l’È Hotel. Sabato 10 settembre, infine, alle ore 10:00, incontro a Vibo Valentia nei locali del Sistema bibliotecario vibonese situato in Palazzo Santa Chiara. Marie Elena Boschi tornerà poi in Calabria nelle giornate del 20 e 21 settembre per alcuni appuntamenti nel Cosentino.