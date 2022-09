Elezioni Politiche 2022: tutti i senatori e i deputati eletti in Calabria – LIVE

L’affluenza alle urne provincia per provincia. In totale sono 19 i parlamentari fra Camera e Senato

Tredici deputati e sei senatori. In totale sono quindi 19 i parlamentari eletti in Calabria che registra un boom di voti per il Movimento Cinque Stelle, mentre arranca il Partito democratico. Testa a testa tra Fratelli d’Italia e Forza Italia, con il partito della Meloni comunque avanti sia alla Camera che al Senato. Male la Lega. [Continua in basso]

Le affluenze provincia per provincia

In Calabria ha votato il 50,74% degli aventi diritto rispetto al 63,81% del 2018. In Italia, al 63,81% (74,28% del 2018)

Catanzaro hanno votato il 51,84% degli aventi diritto (65,86% del 2018)

hanno votato il 51,84% degli aventi diritto (65,86% del 2018) Cosenza 52,80% (65,86% del 2018)

52,80% (65,86% del 2018) Crotone al 45,96% (62,91% del 2018)

al 45,96% (62,91% del 2018) Reggio Calabria 48,75% (59,71% del 2018)

48,75% (59,71% del 2018) Vibo Valentia 50,71% (65% del 2018)

Chi sono gli eletti in Calabria alla Camera (Uninominale)

Cosenza: Anna Laura Orrico (M5S)

Corigliano-Crotone: Domenico Furgiuele (Lega e centrodestra)

Catanzaro: Wanda Ferro (Fdi e centrodestra)

Reggio Calabria: Francesco Cannizzaro (Forza Italia e centrodestra)

Vibo- Piana di Gioia Tauro: Giovanni Arruzzolo (Forza Italia e centrodestra)

Chi sono gli eletti in Calabria al Senato (Uninominale)

Senato Nord: Ernesto Rapani (centrodestra)

Senato Sud: Tilde Minasi (centrodestra)

Plurinominale in Calabria

Nei collegi plurinominali per Camera e Senato sotto i posti in palio per approdare a Montecitorio e quattro per Palazzo Madama. L’ex sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto (Forza Italia), è eletto al Senato. Eletti anche Giuseppe Mangialavori (Forza Italia), Alfredo Antoniozzi, Nicola Irto (Pd), Nico Stumpo (centrosisnistra) e Fausto Orsomarso (FdI).