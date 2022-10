Camera dei Deputati, Gentile deposita il ricorso contro l’elezione di Laura Orrico

Presentato il ricorso alla giunta delle elezioni della Camera dei Deputati da Andrea Gentile, candidato della coalizione di centrodestra nel Collegio uninominale numero 2 della Circoscrizione elettorale P01 – Calabria della Camera dei Deputati. Andrea Gentile, difeso dagli avvocati Oreste Morcavallo e Gisella Leto, ha impugnato il verbale di proclamazione degli eletti della Corte d’Appello di Catanzaro dell’1 ottobre scorso, nella parte in cui è stata proclamata eletta nel Collegio uninominale numero 2 la candidata del M5S Laura Orrico. Nel ricorso, redatto dagli avvocati Morcavallo e Leto, si contesta la mancata attribuzione al candidato Gentile di 805 voti, che invece sono stati annullati ( illegittimamente secondo l’esponente di Forza Italia) nelle sezioni elettorali di 40 Comuni della provincia di Cosenza. Con l’assegnazione dei voti contestati Gentile conseguirebbe 66.516 voti che gli consentirebbero di essere eletto deputato e primo degli eletti nella Circoscrizione, in considerazione dell’esiguo scarto di soli 482 voti.



«Sono fiducioso – ha commentato l’avvocato Morcavallo – dell’esito del ricorso considerando l’elevatissimo numero di schede nulle e bianche nella provincia di Cosenza, addirittura nella misura del 50% in più rispetto a Reggio e Catanzaro. Inoltre l’annullamento dei voti è avvenuto in modo del tutto erroneo e fuorviante rispetto alle chiare prescrizioni normative ed indicazioni governative».