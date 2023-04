Tropea, crollo costone: Piserà scrive al prefetto affinché venga interdetta l’area

Si è rivolto al prefetto di Vibo Valentia il consigliere comunale di Tropea Antonio Piserà per “sollecitare la Sua attenzione su un problema urgente che riguarda la pubblica incolumità nella zona dell’Isola di Tropea”, a seguito del crollo che stamani ha interessato una parte della rupe dell’isola. “Tale evento – ha spiegato Piserà nella missiva – ha comportato un grave rischio per la sicurezza dei cittadini e dei turisti che frequentano la zona, in quanto ci potrebbe essere il pericolo di nuovi crolli in quella stessa area”. In considerazione di ciò, il consigliere ritiene “fondamentale adottare immediatamente delle misure di prevenzione per tutelare la pubblica incolumità”. Pertanto, aggiunge “chiedo urgentemente che venga interdetta l’area della grotta e parte della spiaggia con recinzione stabile ed eventuale postazione fissa di Polizia municipale e/o volontari della Protezione civile”. Piserà, inoltre, specifica che “il Comune di Tropea “ha predisposto delle semplici transenne che le persone attraversano”.

