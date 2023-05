Cardo delle clarisse, il Comune di Vibo presenta il progetto per la riqualificazione dell’area

Sabato 13 maggio, alle ore 10.45, si terrà la conferenza di presentazione dell’idea progettuale denominata “Cardo delle Clarisse”, che si terrà nelle sale di Palazzo Gagliardi a Vibo Valentia. All’incontro parteciperanno il sindaco Maria Limardo, l’assessore ai Lavori pubblici Giovanni Russo e l’architetto Luca Calselli, coordinatore di “Vibo Valentia 2030 Rigenerazione”. I dettagli sono contenuti in una nota del Comune. “L’idea progettuale del Cardo delle Clarisse – spiegano il sindaco Limardo e l’assessore Russo – si inserisce in un quadro più ampio di rigenerazione di tutta l’area che comprende gli spazi urbani di piazza Spogliatore, piazza Santa Maria e il mercato coperto. Nella nostra visione di città, maturata negli anni grazie anche ad un costante confronto con la cittadinanza, gli ordini professionali, le associazioni, gli esercenti del centro storico, questa zona di Vibo acquisirà il rilievo che merita grazie ad interventi di riqualificazione che interesseranno l’assetto urbanistico dell’intera area (alcuni già in fase di realizzazione) pensata come un tutt’uno alla cui base vi è uno sviluppo armonico del territorio”.

