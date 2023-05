Consegna lavori nuovo ospedale di Vibo, De Nisi: «Una risposta seria e concreta»

«Una risposta immediata, seria e concreta alle istanze sanitarie dell’intero territorio Vibonese». Lo afferma il consigliere regionale Francesco De Nisi accogliendo con entusiasmo la notizia diffusa dal presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, sulla consegna di mercoledì prossimo dei lavori del nuovo ospedale di Vibo Valentia. De Nisi sottolinea la positiva sinergia fra le istituzioni locali delle quali evidenzia il «lavoro corale e finalizzato al solo ed esclusivo interesse delle popolazioni per la messa in sicurezza dell’area a valle con il fosso Calzona». Il consigliere, inoltre, pone l’accento sull’impegno profuso dal procuratore della Repubblica di Vibo Valentia Camillo Falvo «che ha dissequestrato l’area e ha vigilato sulle opere complementari affinché fossero ultimate». [Continua in basso]

De Nisi parla di «svolta fondamentale per la crescita dell’offerta sanitaria in Calabria e in particolare, nel Vibonese, dove sta per compiersi un ulteriore passo in avanti affinché quel territorio intraprenda la definitiva strada della modernità e sia all’altezza delle sfide che la contemporaneità pone di fronte». Ecco perché evidenzia «la determinazione del presidente Occhiuto che sin dal giorno dell’ insediamento ha lavorato affinché si potesse giungere alla consegna dei lavori di una struttura che, una volta ultimata, si confermi strategico punto di riferimento per le comunità». Poi conclude: «Sono certo che il nuovo clima che si è creato sul territorio Vibonese e calabrese, grazie anche all’ instancabile opera del procuratore della Repubblica di Catanzaro Nicola Gratteri consentirà alle imprese di lavorare in sicurezza e serenità».

