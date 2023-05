Vibo, convocato il Consiglio comunale: ecco i punti all’ordine del giorno

Tre i punti all’ordine del giorno per la prossima seduta del Consiglio comunale di Vibo Valentia. Il civico consesso è stato convocato dal presidente Rino Putrino nella sala consiliare di palazzo Luigi Razza – in seduta pubblica ordinaria – per martedì 6 giugno alle ore 8.30 e, in caso di un nulla di fatto, in seconda convocazione per il giorno successivo, mercoledì 7 giugno, alle ore 9.30. Per quanto riguarda i punti all’ordine del giorno, si tratta dell’approvazione del rendiconto di gestione per l’esercizio 2022 e ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, oltre a comunicazioni del sindaco.

