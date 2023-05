Comune di Vibo: si dimette l’assessore Domenico Francica

L’assessore Domenico Francica

Domenico Francica lascia la giunta comunale di Vibo Valentia guidata dal sindaco Maria Limardo. Già assessore alle Attività produttive, nel rimpasto di giunta del giugno dello scorso anno aveva lasciato tale delega per assumere quelle al Personale, agli Affari generali e al Contenzioso. E’ espressione, unitamente all’assessore ai lavori pubblici Giovanni Russo, all’assessore Rosa Chiaravalloti e all’assessore Antonella Tripodi, del gruppo politico di “Città Futura” che fa capo all’ex consigliere regionale Vito Pitaro. Avvocato, 55 anni, residente a Portosalvo, Domenico Francica nel dicembre del 2020 aveva preso il posto in giunta che era di Gaetano Pacienza, la cui nomina era stata revocata dal sindaco Maria Limardo in seguito alla mancata costituzione di parte civile del Comune (poi sanata) in troncone del processo Rinascita-Scott in corso dinanzi al Tribunale di Vibo. Alle amministrative del maggio 2019 si era candidato con la lista di Forza Italia a sostegno di Maria Limardo. Alla base delle dimissioni odierne il venir meno del rapporto di fiducia tra l’assessore e il sindaco Maria Limardo.

LEGGI ANCHE: Comune di Vibo, Mangialavori: «La città sta cambiando volto, giudizio positivo sul sindaco Limardo»

Il Corsivo | Le inconcludenze di Mangialavori ed il vero obiettivo delle sue dichiarazioni