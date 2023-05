Carcere di Vibo, conferenza Osapp con il segretario nazionale Montesano

Il 31 maggio il segretario generale aggiunto dell’Organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria (Osapp) Pasquale Montesano, unitamente ai quadri regionali della Calabria, terrà un conferenza stampa alla casa circondariale di Vibo Valentia, a partire dalle ore 12.00. «Deve far riflettere agli organi istituzionali e la politica (se esiste) – è scritto in una nota – sulla necessità di intervenire in maniera esemplare per ripristinare il sistema penitenziario, gli eventi critici degli ultimi giorni sono il segno tangibile di come le carceri nostrane continuino a rappresentare una vera e propria emergenza sociale e di quanto minino la sicurezza e, persino, la libertà delle istituzioni democratiche. Il continuo assalto alle leggi dello Stato e agli addetti alla sicurezza, esposti peraltro a denunce e inchieste non sempre giustificate, sono la sintomatologia più evidente di un’organizzazione inefficace e a lunghi tratti fallimentare che non riesce minimamente a fare in modo che la pena possa assolvere alle funzioni ad essa assegnate dalla Carta costituzionale». Conclude il segretario nazionale Montesano: «Il tempo delle attese e delle promesse è finito da un pezzo; la politica, il ministro Nordio, il capo del Dap Giovanni Russo, la direzione generale e il provveditorato Calabria devono attivarsi con immediatezza con iniziative decise e risolutive non più rinviabili e devono dare immediata esecuzione agli incrementi necessari in attesa di definitive assegnazioni al termine dei corsi di formazione in atto». Nel corso della conferenza stampa, informano dall’Osapp, si darà notizia di iniziative straordinarie oltre a denunciare i motivi del disastro penitenziario calabrese.

