Comune di Dinami: individuati vicesindaco e assessore

Nuova giunta al Comune di Dinami. Il primo cittadino Antonino Di Bella – eletto il 15 maggio avendo la meglio sull’uscente Gregorio Ciccone e su Carmelo Callà – ha infatti designato quale suo vicesindaco Antonino Greco (eletto consigliere comunale con 51 preferenze), mentre in giunta entra quale assessore anche Sebastiano Gargano (che ha ottenuto 66 voti quale consigliere). Ancora da assegnare, invece, le deleghe ai singoli consiglieri che per la maggioranza sono: Antonio Campagna (109 voti); Vanessa Nicolaci (114); Giovanni Grupico (75); Domenico Morrone (49); Giovanni Urzia (57). Per la minoranza entrano invece in Consiglio i due candidati a sindaco sconfitti Gregorio Ciccone e Carmelo Callà, oltre a Pietro Ciccone.

