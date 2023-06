Il ministro Calderoli torna a Vibo per parlare di Autonomia differenziata

Conferenza stampa del ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, dopodomani, venerdì 16 giugno, a Vibo Valentia. L’incontro con i giornalisti si terrà alle 15.30 all’Hotel 501. Tema della conferenza stampa é “Autonomia differenziata: grande opportunità, un momento di trasparenza e verità”. Ad annunciarlo, con una nota, è il commissario regionale della Lega, Giacomo Francesco Saccomanno. «Sarà un momento di confronto e di anticipazioni – afferma Saccomanno – che confermeranno la validità e l’opportunità di crescita per un Sud che finora non è riuscito a valorizzare realmente le proprie risorse e concretizzare le tante aspettative». (Ansa)

