Comune Joppolo: la minoranza chiede chiarezza sull’esterno “pizzicato” in Municipio nell’ufficio finanziario

Il consigliere comunale di Joppolo, Guido Ventrice, ha denunciato l’accesso agli uffici e ai dispositivi del Municipio da parte di un estraneo. Sulla vicenda è intervenuto il gruppo consiliare “Joppolo nel Cuore” composto da Valerio Mangialardo, Biagio Zappia e Francesco Messina: «Apprendiamo dai mass media che un consigliere comunale, nell’esercizio delle sue funzioni, si è imbattuto nella residenza municipale del Comune di Joppolo in una situazione inverosimile dove ha “pizzicato” un soggetto esterno senza nessun minimo titolo seduto ad una postazione informatica nell’ufficio finanziario. Il soggetto estraneo è stato colto in flagranza mentre si adoperava in attività che di certo non gli erano e non gli dovevano essere consentite».

L’opposizione evidenzia: «Non spetta a noi stabilire se le attività compiute e i permessi accordati rientrano nella sfera della legalità ma è nostro compito difendere il bene pubblico inteso anche come salvaguardia della privacy di una intera comunità. I dati contenuti nei terminali che riguardano anche un singolo cittadino e che possono trattare qualsivoglia materia come pagamenti, mancati pagamenti, segnalazioni, denunce, richieste di assistenza non devono e non possono essere trattati da estranei». E ancora: «Nel trattamento dei dati l’amministrazione pubblica è tenuta ad assicurare il rispetto dei principi fondamentali del trattamento che non corrispondono di certo nel cedere all’interno dell’ufficio Finanziario una postazione e dei documenti ad un soggetto senza nessuna funzione istituzionale».

“Joppolo nel cuore” chiosa: «Ricordiamo che il principio di riservatezza è lo strumento per tutelare la sfera intima del singolo individuo volto ad impedire che le informazioni siano divulgate. Abbiamo più volte denunciato la confusione amministrativa e le forme clientelari in disprezzo di ogni regola, anche quella del buon senso, ma rimaniamo sbigottiti sull’accaduto che merita un puntuale approfondimento per ripristinare almeno nel decoro l’immagine dell’istituzione locale».

