Nomina del vicesindaco, “Joppolo nel cuore”: «Non rispettata la parità di genere»

La nomina di assessore e vicesindaco al Comune di Joppolo al centro dell’intervento di “Joppolo nel cuore”. In particolare, il gruppo composto da Valerio Mangialardo, Biagio Zappia e Francesco Messina sottolinea: «Con decreto n. 6 del 6 giugno 2023, il sindaco ha nominato assessore comunale e vicesindaco il consigliere Salvatore Burzì. In bella mostra all’inizio dell’atto di nomina viene testualmente riportato l’art. 46 del Decreto Legislativo 267/2000: “…..il sindaco e il presidente della Provincia nominano, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione”». L’opposizione contesta «l’inosservanza della legge e dello Statuto comunale che assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e promuove la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali del Comune. Non sussiste, dunque, nessuna impossibilità di assicurare nella composizione della Giunta comunale la presenza dei due generi poiché nella maggioranza è presente un consigliere comunale di sesso femminile ed inoltre nello Statuto comunale è previsto l’incarico assessoriale ad un soggetto esterno». “Joppolo nel cuore” rimarca: «Non possiamo accettare la continua violazione delle leggi ma solo il suo esatto richiamo e non accettiamo più questo atteggiamento che sembra giusto nel parlare o nell’adozione degli atti ma che si rivela poi in modo ben diverso, mostrando un’evidente dissonanza fra il dire e il fare tipica di chi predica bene e razzola male. Le scelte e gli atti adottati in difformità della norma risultano inoltre carenti di giudizio tenuto conto che il nuovo vicesindaco Salvatore Burzì si è trasferito in altra nazione per ragioni di lavoro. Cari lungimiranti amministratori la papera non galleggia e ad affondare sono i cittadini». In conclusione la minoranza ha chiesto l’intervento della Prefettura di Vibo Valentia.

