Joppolo: il primo cittadino Dato revoca le deleghe al vicensindaco

Rapporto di fiducia venuto meno e per tale motivo revoca delle deleghe assessorili e dell’incarico di vicesindaco. E’ rottura politica a Joppolo fra il primo cittadino, Giuseppe Dato, e il vicesindaco (ormai ex) Guido Ventrice. Dato – con proprio decreto – ha infatti revocato a Ventrice le deleghe in tutte le funzioni precedentemente attribuite all’atto della formazione della giunta comunale (2 novembre 2021): lavori pubblici, urbanistica, patrimonio e immobili comunali, toponomastica, demanio marittimo, depurazione. Viene meno, naturalmente, anche la funzione di vicesindaco. Resta da capire, ora, a chi il sindaco Dato conferirà le deleghe tolte a Ventrice e chi verrà nominato quale nuovo assessore. Nel decreto del primo cittadino è dato leggere testualmente che “è venuto meno il necessario rapporto fiduciario indispensabile per garantire incisività e funzionalità all’attuazione del programma di mandato”. Guido Ventrice resta comunque consigliere comunale. Senza i suoi 108 voti ottenuti nell’ottobre del 2021, Giuseppe Dato non sarebbe stato eletto primo cittadino, avendo lo sfidante Valerio Mangialardo ottenuto 524 preferenze contro i 604 voti di Dato (comprensivi dei 108 di Ventrice).

LEGGI ANCHE: Comunali, antimafia e indagini: i “casi” Sant’Onofrio e Joppolo

Joppolo, la minoranza chiede lumi al segretario comunale sulla rideterminazione organica dell’ente

Bollette dell’acqua e ricorsi, a Joppolo la minoranza chiede un Consiglio comunale urgente