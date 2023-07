Comune di Joppolo, la minoranza chiede la verifica su un compenso di indennità

Valerio Mangialrdo

I consiglieri comunali di Joppolo Biagio Zappia, Valerio Mangialardo e Francesco Messina, esponenti del gruppo “Joppolo nel Cuore”, “per dovere di mandato, interrogano il sindaco e chiedono un urgente riscontro sulla giusta applicazione della norma circa il compenso di indennità degli amministratori locali”. Entrando nel dettaglio i consiglieri spiegano che “con Determinazione del responsabile dell’Area Finanziaria, registro generale n.24 del 12 marzo 2021, veniva liquidata in favore dell’attuale consigliere di maggioranza Giovanni Burzi’, la somma di euro 5256,84 per indennità di carica di presidente del Consiglio comunale dallo stesso rivestita nel periodo da giugno 2011 a febbraio 2014 e da giugno 2015 a giugno 2016. La suddetta somma – continuano – è stata liquidata per come si legge nella determina a seguito di Sentenza del Giudice di Pace di Vibo Valentia, per il riconoscimento dell’indennità di funzione per complessivi 40 mesi a saldo dell’indennità prevista e oltre agli oneri dell’avvocato di parte. Il calcolo dell’indennità è stato richiesto e calcolato al 10 % sulla base mensile di euro 1301,47 spettante al sindaco. L’indennità di funzione e il gettone di presenza per come disposto dall’art. 82 del Tuel prevede la corresponsione di una indennità di funzione mensile ma questa va dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa. Pertanto, gli esponenti di “Joppolo nel cuore” interrogano il sindaco “per sapere se il signor Giovanni Burzi’ ha dichiarato lo stato di lavoratore dipendente, se ha richiesto all’amministrazione statale da cui dipende l’aspettativa per lo svolgimento della carica di presidente del Consiglio, qual è il periodo di aspettativa fruita e se la durata dell’aspettativa coincide con l’espletamento della carica di presidente calcolata in 40 mesi, condizioni tutte imprescindibili per la corretta quantificazione dell’indennità spettantegli”. I consiglieri concludono chiedendo al sindaco “se ritiene di disporre che il responsabile del Servizio Finanziario congiuntamente con il segretario, anche per il ruolo di controllo e di legalità che quest’ultimo svolge nel Comune, procedono con urgenza all’esame della pratica ed eventualmente al ricalcolo dell’indennità erogata“.

LEGGI ANCHE: Joppolo, Ventrice: «Presunte irregolarità nello stanziamento di risorse»

Nomina del vicesindaco, “Joppolo nel cuore”: «Non rispettata la parità di genere»