Comune di Vibo e conti in rosso, sindaco e assessore plaudono alla Cosfel

“Ancora una volta è stata confermata la correttezza dell’operato di questa amministrazione e la bontà delle procedure adottate per il risanamento economico-finanziario dell’ente. La decisione della Cosfel non può che rappresentare una grande notizia per il Comune di Vibo Valentia e di riflesso per tutta la cittadinanza”. Così il sindaco Maria Limardo commenta l’esito della riunione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, che ha esaminato gli aspetti relativi alle problematiche di finanza locale degli enti locali, tra i quali all’ordine del giorno vi era anche il “caso Vibo “con riferimento alla sentenza della Corte dei Conti – Sezioni riunite in sede giurisdizionale. La stessa Cosfel, secondo il sindaco di Vibo, precisa che “a tal fine sono state individuate alcune misure che dovranno essere adottate dai suddetti enti e realizzate in un arco temporale non superiore ai venti anni”. Il suddetto consesso ha “esaminato con parere favorevole – recita, ad avviso del primo cittadino, una nota della Cosfel – le richieste dei Comuni di Vibo Valentia e Gioia Tauro”. Il Comune di Vibo aveva espressamente chiesto al Ministero dell’Interno, con nota del 20/06/2023, “l’attivazione dei poteri straordinari collegiali del Governo previsti dalla Costituzione, per garantire l’unità giuridico-economica della Repubblica. Quanto richiesto – spiega ancora il sindaco Limardo – è tanto più necessario al fine del rispetto della disciplina europea e della garanzia dei Livelli essenziali delle prestazioni”. La decisione della Cosfel – sempre ad avviso del sindaco – potrebbe rendere non più necessario il ricorso al Piano di riequilibrio pluriennale, già deliberato nel corso del consiglio comunale del 4 luglio. “Non posso che ritenermi assai lieta – aggiunge il sindaco – delle determinazioni della Cosfel, che ha evidentemente ritenuto fondate le nostre argomentazioni giudicandole credibili poiché basate su provvedimenti reali e sostenibili. Al contempo intendo ringraziare il Ministero dell’Interno e chi ci ha affiancato e sostenuto in un percorso non certo facile, a cominciare da Anci e Ifel, nonché l’Università della Calabria, ma anche la stessa Corte dei Conti, che con i suoi rilievi ha aperto un capitolo tutto nuovo nell’applicazione del Tuel”. Da parte sua, l’assessore al Bilancio e docente Unical Maria Teresa Nardo afferma: “La linea tenuta dall’amministrazione comunale è stata chiara sin dall’inizio. Sapevamo e sappiamo che non si tratta di un percorso facile, ma finalmente ci troviamo in una posizione tale da poter dire di intravedere la luce in fondo al tunnel”.

