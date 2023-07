Cosfel, approvata la richiesta del Comune di Vibo: la soddisfazione di Fi e Fdi

“La Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali (Cosfel), riunitasi martedì scorso al Viminale e presieduta dal sottosegretario Wanda Ferro, per affrontare gli aspetti relativi alle problematiche di finanza locale e a quelle al personale degli enti locali, ha esaminato con particolare attenzione e soprattutto con esito favorevole anche quella della città di Vibo Valentia per il ripiano del disavanzo ricostituito successivamente all’approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato”. E’ quanto si legge in una nota a firma del coordinatore provinciale di Vibo Valentia di Fratelli d’Italia, Pasquale La Gamba, e di quello comunale, Salvatore Pronesti. “Un importante obiettivo raggiunto grazie alla sensibilità e all’attenzione del nuovo corso del Ministero dell’Interno ed in particolare del sottosegretario Wanda Ferro, che nel presiedere l’importante organo ha sempre dimostrato grande sensibilità verso quelle amministrazioni che soffrono deficit finanziari e che spesso si trovano in ataviche difficoltà arrecando enormi disagi alle comunità interessate. Siamo felici dell’importante obiettivo raggiunto e confidiamo nelle scelte economico-finanziarie che l’amministrazione comunale di Vibo Valentia dovrà affrontare nel prossimo futuro». Anche il capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale a Vibo, Nico Console ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto: «Viene ripagato, oggi, il peso della gravosa responsabilità assunta in questi anni dai gruppi di Forza Italia, di Città futura e dal rappresentante di Fratelli d’Italia nei confronti della città che non meritava e non merita un secondo disastroso dissesto. Un risultato possibile grazie alla professionalità della dottoressa Nardo e che ripaga la fiducia di una maggioranza determinata a rincorrere una via d’uscita ad una situazione di grave crisi finanziaria che sembrava perenne e che ora, invece, sembra concretamente a portata di mano. La condizione di normalità economico – finanziaria diviene, dunque, oggi un obiettivo concretamente perseguibile e meritorio grazie alla tenacia del lavoro messo in campo dal sindaco Maria Limardo ed al sostegno, silenzioso ma fattivo, dell’onorevole Mangialavori e dell’onorevole Ferro mai venuto meno».

