Emergenza idrica a Vibo: convocato un Consiglio comunale straordinario

E’ stata presentata una richiesta per la convocazione di un Consiglio comunale straordinario, da parte consiglieri di Vibo: Stefano Soriano, Giuseppina Colloca, Domenico Santoro, Lorenza Scrugli, Elisa Fatelli, Giuseppe Russo, Laura Pugliese, Stefano Luciano, Agostino Naso, Anthony Lo Bianco, Pietro Comito, Loredana Pilegi e Silvio Pisani, per l’emergenza idrica nel comune di Vibo Valentia. La seduta pubblica straordinaria è stata fissata in prima convocazione per venerdì 29 luglio alle ore 8:30, e in eventuale seconda convocazione per domenica 31 luglio alle ore 9:00. Da settimane ormai, intere famiglie residenti nelle frazioni non riescono ad avere un goccio d’acqua. Delle questione si era discusso qualche giorno fa durante lo svolgimento dei lavori della III Commissione consiliare. Per i consiglieri è “urgente intervenire per mettere fine a questa situazione“.

