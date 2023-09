Nuovo Comitato della destra pure a Vibo, ecco i componenti

L’avvocato Giuseppe Scianò, per più consiliature assessore al comune di Vibo Valentia, è stato designato quale presidente del neocostituito Comitato Territoriale Provinciale di Vibo Valentia del Forum dell’Indipendenza Italiana – Un movimento per l’Italia intitolato ad “Adriano Romualdi”, esponente della destra politica e culturale prematuramente scomparso. Il Forum ha elaborato e lanciato a fine luglio scorso il “Manifesto di Orvieto” sul quale sono in corso le adesioni che porteranno a novembre prossimo alla nascita del nuovo partito. Il manifesto chiama a raccolta: «Chi non accetta di sentir parlare male degli Italiani, chi si emoziona quando sente il nostro inno nazionale e guarda la bandiera dell’Italia alta nel cielo. E non si rassegna a vedere donne e uomini messi ai margini, sfruttati, privati di ogni diritto». Il forum, che ha quale portavoce nazionale e leader l’onorevole Gianni Alemanno, già sindaco di Roma, «non ha alcuna intenzione di proporre la destra della destra ma di raccogliere tutti coloro che cercano di uscire dalla prigione della sudditanza – si legge in una nota -, aperto ad ogni confluenza e a ogni confronto e guardando alle prospettive e non alle provenienze». Partendo dalla esperienza e dai valori della destra sociale, il Manifesto si rivolge ai tanti mondi del dissenso trasversali e non ideologici, alle liste civiche che esprimono una parte importante della politica italiana( proprio quella più radicata nel territorio e meno disponibile a piegare la testa alle imposizioni dei partiti), alle rappresentanze della società civile, e quindi organizzazioni di categoria e rappresentanze sindacali, ordini professionali, fondazioni e casse di previdenza, mondo dell’associazionismo, Camere di Commercio e Università. Insomma, sintetizza Scianò, «si procede speditamente verso un Movimento che parte dalla destra sociale per andarvi ben oltre». Tra i primi aderenti al Comitato il consigliere comunale di Vibo e presidente della Commissione Controllo e Vigilanza Pietro Comito, il noto imprenditore Mimmo Arena e l’ex senatore Franco Bevilacqua. Nei prossimi giorni sarà a Vibo Valentia, per meglio illustrare il contenuto del Manifesto di Orvieto, l’onorevole Gianni Alemanno. Il presidente del Circolo Territoriale Provinciale di Vibo Valentia “Adriano Romualdi”.

