Provincia di Vibo, Di Bartolo: «Provo sconcerto per le dichiarazioni di Michele Comito»

Michele Comito

“Provo sconcerto nel leggere le dichiarazioni del coordinatore di Forza Italia, Michele Comito, in merito all’ultima seduta del Consiglio provinciale. Dopo aver assistito ad un dibattito drammatico, nel quale è emersa agli occhi dei cittadini e dei dipendenti della Provincia quanto danno è in grado di provocare la deleteria irresponsabilità del centrodestra nella gestione di un ente pubblico, francamente mi sarei astenuto dal fare commenti vittoriosi”. E’ quanto afferma Giovanni Di Bartolo, segretario provinciale del Pd di Vibo, all’indomani del Consiglio provinciale in cui è passato il bilancio previsionale con quattro voti favorevoli e due contrari. “Le dichiarazioni di voto dei consiglieri in aula hanno dato un quadro chiaro e non suscettibile di interpretazioni: sei consiglieri contrari e solo quattro a favore. Non è stato certo l’interesse del centrodestra per il bene del territorio, dunque, ad aver impedito all’ente di precipitare verso il baratro”, dichiara ancora il segretario dem ed “è significativo, però, che la richiesta di un cambio di marcia all’amministrazione dell’ente provenga proprio da chi questa amministrazione l’ha sostenuta. L’episodio di ieri resterà purtroppo una cicatrice indelebile nella storia politica di questo ente e, in condizioni di normalità, dovrebbe segnare anche la fine di questa esperienza amministrativa di centrodestra, che si trova a guida di un presidente nei confronti di cui non vi è alcuna apertura di credito sotto il profilo politico. Sono fermamente convinto – conclude Di Bartolo – che i cittadini vibonesi meritino rappresentanti politici e una prospettiva per il futuro decisamente migliore di quella vista finora. Tocca a noi lavorare per costruirla”.

Provincia di Vibo, quattro consiglieri denunciano «l’irresponsabilità del centrodestra»