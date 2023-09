Vibo, gli Attivisti del M5S: «La politica delle destre vibonesi si prende meriti che non ha»

“Dopo le ferie estive la politica delle destre vibonesi dà il meglio di se, non solo al Comune ma anche alla Provincia, ed entrambi sull’approvazione di importantissimi documenti finanziari da cui dipende il futuro

dell’ente e delle attività future a favore della collettività cittadina”. Ad affermarlo sono il coordinatore provinciale Luisa Santoro e il Gruppo Territoriale del M5S Vibo Valentia. “I documenti passano per rotta di collo, dimostrando ancora una volta totale disaggregazione e irresponsabilità politica tra i vari gruppi di destra anche quando la discussione verte su argomenti a cui occorre dare risposte certe e concrete ai cittadini.

Ma vi è di più, il vano tentativo, quasi grottesco, di prendersi pure il merito di aver approvato grazie ad una compattezza, che di fatto non c’è, tali documenti, tentando di nascondere alla cittadinanza, peraltro ben attenta, le ben diverse dinamiche politiche in cui sia il sindaco che il presidente della Provincia sono rimasti letteralmente “intrappolati” da gruppi interni, che artifiziosamente disertano l’aula attraverso i soliti, bassi, giochetti politici con la speranza di “far cadere” prima della loro scadenza naturale, quegli stessi loro candidati, che evidentemente il giorno dopo gli appoggi elettorali, vengono meno agli accordi presi a tavolino”. E ancora, gli esponenti pentastellati: “Questo è purtroppo il prezzo da pagare quando la politica si improvvisa su prebende anziché su programmi e progetti per la città e lo dimostra il fatto che anche durante i consigli stessi la discussione si è concentrata, anziché sul merito, sui contenuti e sui benefici che ne potrebbero derivare nei prossimi anni alla Provincia di Vibo valentia dall’approvazione di questo importante documento finanziario, sui numeri dei presenti e degli assenti, su chi c’era e chi non c’era e del perché. Continuiamo a ribadire che questo principio ispiratore non porterà mai a nulla di buono allo sviluppo vibonese ed è la causa principale del conseguente allontanamento dei cittadini all’interesse politico e dell’astensionismo elettorale. La politica deve essere accomunata da intenti di progetti e di programmi e non da spartizioni di poltrone”.

LEGGI ANCHE: Comune Vibo, la coordinatrice provinciale M5s Santoro: «Limardo e soci si dimettano»

Comune di Vibo, il Movimento Cinque Stelle: «Amministrazione Limardo ormai fallita»